Brabant is even metropool van de paardensport

VALKENSWAARD - De beste springruiters van de wereld zijn in Valkenswaard. Ze zijn daar voor de Longines Global Champions Tour. Met wedstrijden in onder andere Mexico Stad, Monaco, Miami en London is het zeg maar de Grand Prixvan de paardensport. Het evenement begon vrijdagochtend, en duurt het hele weekend.

Het is een belangrijk evenementen in de wereld van de paardensport, want er zijn punten te verdienen voor de ranglijst. Bovendien gaat de winnaar naar huis met zo’n anderhalve ton. En dit paardenspektakel is voor iedereen toegankelijk, voor maar 5 euro kun je de geur van het zand op snuiven.

En waarom het evenement buiten Berlijn, Shanghai en Londen ook Valkenswaard aan doet? “Omdat dit de kraamkamer is”, legt Ellis van Himbergen van de organisatie uit. “Hier is het allemaal begonnen.”



Twee Brabanders in de top

In de top 5 van de ranglijst staan twee Nederlanders, allebei uit Brabant. Op nummer één staat Harrie Smolders uit Lage Mierde en op vier Michael van der Vleuten uit Someren. Beiden zijn van de partij in Valkenswaard dit weekend.

Van der Vleuten is er in ieder geval helemaal klaar voor. “Het is iets speciaals, je hebt toch het gevoel dat je voor eigen publiek rijdt wat toch onbewust de nodige spanning met zich mee brengt. Vrienden en familieleden die normaal niet de mogelijkheid hebben om te komen kijken die zullen hier achter mij staan.”

Er wordt 's ochtends om 7 uur nog niet gesprongen, maar wel lopen de ruiters en paarden al warm. Anke uit Breda staat als één van de eerste vroege vogels langs de bak. Ze woont al jaren in Frankrijk en is dit weekend terug in Brabant omdat haar dochter mee doet aan het evenement.



De sterren van tv

Dochter Yfke rijdt al rondjes in de bak om het paard op te warmen. “Normaal doet ze niet mee aan dit soort dingen omdat het gewoon te duur is, je betaalt zo 1000 euro. Maar omdat dit in Nederland is mag het voor één keer wel. En voor haar is het fantastisch, normaal ziet ze deze mensen op tv, nu rijdt ze ertussen.”