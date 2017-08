Hoezo verdachte? Nick Hermens tipte NVWA juist over fipronilaffaire

MILL - Nick Hermens uit Mill, één van de verdachten in het onderzoek naar fipronil, zegt dat hij zelf tipgever was voor de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, de NVWA. Hij heeft ChickFriend en Poultry-vision met naam en toenaam genoemd.

Deze bedrijven worden als boosdoeners gezien in de affaire rondom het toedienen van het middel fipronil bij de bestrijding van bloedluis onder kippen. Door deze zaak is de Nederlandse pluimveesector al weken in rep en roer.



Eigenaar van groothandel

Donderdag werd bekend dat de NVWA en het Openbaar Ministerie onder meer in Halsteren en Mill huizen heeft doorzocht in verband met het onderzoek naar fipronil in eieren. De woning die in Halsteren onder de loep werd genomen, kan volgens de NVWA in verband worden gebracht met een Belgische toeleverancier. Het huis in Mill is van Hermens, eigenaar van Pro-farma, een groothandel in chemicaliën.



Bij hem werd op 24 juli al administratie in beslag genomen; een week later werd hij in Den Bosch als verdachte gehoord.



'Helemaal klaar met NVWA'

Hermens reageerde vrijdag vanaf zijn vakantieadres verbaasd op de inval. “Ik ben helemaal klaar met de NVWA”, aldus de man uit Mill, die verbaasd is over de beschuldiging van de NVWA dat hij betrokken zou zijn hij de handel. Hij werkt al weken mee met het onderzoek, zo liet hij ook weten.



Eerder meldde hij gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de NVWA. “Ik doe geen zaken met Chickfriend en lever niet aan de pluimveesector. Ook wordt er onterecht gebruikgemaakt van mijn bedrijfsnaam. Ik was niet blij met de inval, maar als het nodig is voor het onderzoek dan is het zo”, aldus Hermens.



'Containers met naam Pro-farma'

Tijdens doorzoekingen bij ChickFriend in Barneveld zouden containers zijn gevonden met zijn bedrijfsnaam erop. Hermens zegt dat zijn vroegere compagnon zijn bedrijfsnaam nog zou gebruiken.



De eigenaren van ChickFriend zitten vast. Ook de eigenaar van het Belgische Poultry-vision, een vroegere compagnon van Hermens, is opgepakt. Dit bedrijf leverde waarschijnlijk de fipronil aan ChickFriend.