Cillie (75) raakt gewond en kan geen taxi krijgen, buurvrouw schiet te hulp

DEN BOSCH - Helemaal in haar nopjes is de 75-jarige Cillie uit Den Bosch met haar buurvrouw Janneke. Onlangs belde Cillie middenin de nacht bij haar aan na een flinke val op haar schouder. "Binnen vijf minuten stonden we in onze pyjama's in het ziekenhuis." Minder te spreken is de Bossche dame over een taxibedrijf dat ze aanvankelijk belde voor het ritje naar het ziekenhuis, maar dat niet kwam.

"Ik lag op de grond en wist dat het foute boel was en dat ik naar het ziekenhuis moest." Cillie vertelt hoe ze met moeite opstond en een taxi belde. "Ik zeg tegen die meneer waar ik woon en waar ik naartoe moet. En ik kreeg te horen dat hij voor zo'n klein stukje niet kon komen rijden. Het is maar 1,5 kilometer, normaal loop ik het." De dame vertelde de taxichauffeur niet wat er precies aan de hand was: "Maar ik bel niet zomaar een taxi naar het ziekenhuis midden in de nacht."



'Ze trok meteen haar schoenen aan'

Een ambulance bellen deed Cillie niet. "Ik had gezonde benen, dus vond ik dat ik zelf naar het ziekenhuis kon gaan." Wat de Bossche wel deed, was aanbellen bij haar bovenbuurvrouw. "Zij trok meteen haar schoenen aan."



De dame geeft aan: "De banden van mijn schouderblad naar mijn sleutelbeen waren afgescheurd." In het ziekenhuis werd Cillie behandeld en vervolgens mocht ze weer naar huis.



Het taxibedrijf dat Cillie niet kwam ophalen geeft geen commentaar. Janneke kreeg vandaag van Cillie via Omroep Brabant-programma Brabants Bont een bloemetje aangeboden.