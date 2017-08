Verwaarloosde hond waarvan de eigenaren al weken op vakantie zijn, mag logeren bij de politie

EINDHOVEN - Een verwaarloosde hond die overlast veroorzaakte onder buurtbewoners door veel te blaffen, mocht donderdagnacht op het politiebureau aan de Mathildelaan in Eindhoven logeren. De eigenaren bleken al weken op vakantie te zijn.

Omwonenden die er last van hadden, hadden ook medelijden met de hond, zegt de politie. “Ze hoorden haar regelmatig tekeer gaan met blaffen, maar ook zichzelf in slaap janken”, schrijft een agent op Facebook.

Drie weken op vakantie

Agenten troffen de hond alleen in de tuin aan. De bewoners waren al twee tot drie weken op vakantie. De hond zou om de dag gevoerd worden door familieleden.

Politieagenten zagen dat de tuin vol met ontlasting lag en dat de hond mank liep. “De collega's vonden het een schrijnende situatie en konden het dier niet zo achterlaten. Ze namen contact op met de dierenpolitie.”

Plekje achter de balie

De hond werd beslag genomen. Op het hoofdbureau in Eindhoven kreeg de hond een bedje achter de balie en natuurlijk water en eten.



“Door collega's werd natuurlijk de nodige aandacht aan haar gegeven. Het was immers een hele lieve en vrolijke hond. Uiteindelijk gaven we haar een eigen plekje in het hondenhok zodat ze nog de nodige nachtrust kon hebben”, aldus de politie. De dierenpolitie zal de zaak verder op zich gaan nemen.