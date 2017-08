Helft opleidingen commando's ligt nog stil in verband met veiligheid

ROOSENDAAL - Ruim de helft van de opleidingen bij het Korps Commandotroepen (KCT) ligt nog stil. De opleidingen werden gestopt vanwege de veiligheid.

Vorig jaar kwam een commando om het leven tijdens een schietoefening in Ossendrecht. Naar aanleiding daarvan wordt de veiligheid alle opleidingen gecontroleerd.



Schieten met scherp nog taboe

Van de zestig opleidingen is de helft na controle weer gestart. Minister Hennis van defensie verwacht dat de andere opleidingen in september en oktober weer verder kunnen. Speciale schietoeneningen met echte kogels gaan vooralsnog niet door.



Het KCT heeft haar thuisbasis in Roosendaal. Vorige maand stuurden de commando's nog een brandbrief over de slechte staat van hun materieel.