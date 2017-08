PSV nog nooit zo vroeg in crisis: rampseizoen of toch revival?

EINDHOVEN - Nog voor de competitiestart is PSV al in crisis. De afgang in de Europa League, de teleurstelling van het vorig seizoen plus het vertrek van Guardado, Pröpper, Willems en Moreno maken dat cynisme en pessimisme hoogtij vieren in Eindhoven. Hoe kan PSV het tij keren? Vier echte kenners vertellen het vannacht op Omroep Brabant radio.

PSV-watchers Paul Post (Omroep Brabant), Rik Elfrink (ED) en de gebroeders Van de Kerkhof gaan vannacht met elkaar in discussie en geven antwoord op de meest prangende vragen. Haalt Cocu de herfstvakantie, is het nu tijd om de jeugd een kans te geven? Blijft de platte kar echt in de garage of zou het toch nog feest kunnen worden in Eindhoven?





Ook de rest van de Eredivisie passeert de revue, en dan vooral Willem II en nieuwkomer NAC Breda. En het deskundig panel gaat je vertellen of het Nederlands Elftal het WK nog haalt of dat de Oranje-fans voorlopig op de Leeuwinnen zijn aangewezen.

Brabantse Nachten Zijn Lang is vannacht te horen op Omroep Brabant en ook live te zien via de Facebookpagina van AfslagZuid. Vragen en opmerkingen zijn welkom via bnzl@omroepbrabant.nl, twitter @bnzl en vannacht via 0909-123-0909.