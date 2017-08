Huis in Heeze geramd: taakstraf voor eigenaar en bestuurder aanhanger

DEN BOSCH - Twee mensen hebben een taakstraf gekregen, omdat de rechtbank in Den Bosch hen verantwoordelijk acht voor het rammen van een huis met een aanhanger. Bij het voorval, in augustus 2015, liep de bewoner een breuk in een ruggenwervel op.

De woning raakte zo beschadigd dat die moest worden gesloopt.



Ook voorwaardelijke rijontzegging

De gestraften zijn de eigenaar én de bestuurder van de combinatie waarmee de schade werd aangericht. Ze werden veroordeeld tot taakstraffen van tachtig uur. Ook kreeg het tweetal een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden.