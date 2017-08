Bobbaan in Efteling weer geopend voor publiek

KAATSHEUVEL - Doet ie 't of doet ie 't niet? Dat vroeg menig Eftelingbezoeker zich deze dagen af over de Bob. De attractie was bijna een week gesloten, vrijdagmiddag kwam er goed nieuws: 'De bobbaan gaat momenteel weer open voor publiek', liet een woordvoerder weten.

De Bobbaan ging zaterdag dicht nadat er tijdens het einde van een rit twee karretjes zacht op elkaar botsten. Tegelijkertijd was er ook nog een technische storing.



Vrijdagmiddag duidelijkheid

Vrijdag leek het er al sterk op dat de Bobbaan weer zou gaan rijden. Donderdag en vrijdag werden er testritten gemaakt. De werkloze karretjes werden weer één voor één naar boven getakeld om vervolgens de baan weer af te racen.



Uiteindelijk bleek de storing in de 32-jarige Bobbaan makkelijk op te lossen. "Maar het probleem was wel moeilijk te vinden", laat de Efteling weten.



Rubberen banden vervangen

Het probleem zat hem uiteindelijk in de rubberen banden die de sleeën van de bob opvangen tijdens en aan het einde van de rit. "Die zijn vervangen voor een ander type en sindsdien krijgen we geen foutmeldingen meer", legt de woordvoerder uit.



"We hebben de Bobbaan uitgebreid getest en het is de bedoeling dat de attractie nu weer jaren mee kan."