Hans heeft de skyline van de Efteling op zijn arm staan: 'Ik wilde die tattoo al heel lang'

KAATSHEUVEL - "Als kind ging ik natuurlijk naar de Efteling en dat vond ik geweldig." Tot zover compleet herkenbaar voor velen. Maar Belg Hans Demarsin houdt zoveel van de Efteling dat het pijn doet. Letterlijk en gelukkig maar eventjes: hij liet onlangs de skyline van het pretpark op zijn arm tatoeëren.

Het was niet zijn eerste. "Eén arm staat helemaal vol. De namen van mijn kinderen staan erop en verder vooral veel bloemen." En nu is daar dus de Efteling-tatoeage. Een hele rij attracties staat erop: Fata Morgana, het schommelschip De Halve Maen, de Python, Joris en de Draak, het Poorthuys van Bosrijk, het Raveleijn, Langnek, de Pagode en het Kasteel van Doornroosje. "Ik wou die al heel lang."



'Efteling is thuiskomen'

De Belg vervolgt: "Ik heb een obsessie voor decoratie en inrichting. Bij de Efteling is alles tot in de puntjes afgewerkt, dat spreekt mij aan. De Efteling is thuiskomen voor mij, heel moeilijk uit te leggen."



Demarsin plaatste foto's van zijn tattoo op Instagram en Facebook. Op één daarvan reageerde de Efteling. "Ze vinden het geweldig." Een gratis abonnenment heeft de wandelende reclamezuil nog niet gekregen van het pretpark in Kaatsheuvel. Maar daar was het hem ook niet om te doen. Want zeg nou zelf, als je fan bent van de Efteling en een obsessie hebt voor decoratie, dan kun je toch niet anders dan een tattoo nemen?