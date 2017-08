Phillip Cocu wil resultaat tegen AZ: 'Wat goed te maken naar onze fans toe'

EINDHOVEN - PSV speelt zaterdagavond de eerste wedstrijd van een nieuw seizoen in de eredivisie thuis tegen AZ. Trainer Phillip Cocu kijkt met vertrouwen uit naar dat duel. Winst is noodzakelijk, om de kater van NK Osijek weg te spoelen.

Door de uitschakeling in Europa staat er meteen flink wat druk op het duel met AZ. Een nieuwe domper kan Cocu niet gebruiken. "Ik heb behoorlijk wat meegemaakt. De ene keer is er meer druk, de andere keer minder. Dat is niet vreemd. Ik moet zorgen dat het team goed voorbereid is. We moeten tegen AZ gaan voor een stukje eerherstel ten aanzien van Osijek. Daar zijn we mee bezig."



"We hebben een valse start gemaakt, hebben het onszelf moeilijk gemaakt", vervolgt Cocu. "Het is een behoorlijke klap geweest voor de staf, de spelers en de fans. Dat kunnen we niet ontkennen. Maar we moeten niet bij de pakken neerzitten. We moeten de competitie goed beginnen. Het seizoen zal niet beslist worden tegen AZ, maar we moeten een signaal afgeven. We hebben wat goed te maken naar onze fans toe."



Jeugd en versterkingen

De PSV-trainer kijkt met vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen in Nederland, al gaat er in de komende weken nog wel wat gebeuren in Eindhoven. "De jeugd zal zich moeten laten zien. Jonge spelers krijgen wellicht de kansen waar iedereen om geroepen heeft. Maar er zullen ook nog versterkingen komen. We zijn nog steeds op zoek naar een linkervleugelverdediger, na het vertrek van Jetro Willems."



"En na het vertrek van Davy Pröpper kijken we of we een versterking op het middenveld kunnen vinden", aldus Cocu, die PSV samen met Ajax en Feyenoord gewoon weer als titelkandidaat ziet.



Diego Maradona is met zijn ploeg FC Fujairah op trainingskamp in Mierlo, zaterdag wil hij met zijn ploeg de wedstrijd PSV-AZ bezoeken . Cocu ziet de Argentijn graag in het stadion. "Het is heel mooi. Als zo'n grote speler met zijn ploeg komt kijken naar onze wedstrijd, is dat een mooie extra. De deur staat open, hij is meer dan welkom."Het bezoek van de voormalig stervoetballer is echter alleen mooi als PSV AZ weet te verslaan. "Zijn bezoek is heel leuk, maar we moeten blijer zijn als we drie punten pakken."