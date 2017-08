Taakstraf voor leraar die seks had met leerling

BREDA - Een toenmalige docent wiskunde van de middelbare school Prinsentuin in Andel heeft 240 uur werkstraf gekregen voor ontucht met een leerlinge uit Nieuwendijk. Dat gebeurde tien jaar geleden, het meisje was toen 16 jaar. Zij deed in 2016 pas aangifte van het seksueel misbruik door haar docent. Tegen de man was een jaar gevangenisstraf geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De docent uit Sleewijk was destijds 49 jaar. Zijn relatie met de leerling begon in de examentijd in 2007. Hij heeft de relatie met het meisje nooit ontkend. Het meisje hield dagboekaantekeningen bij, waaruit blijkt dat ze smoorverliefd was op haar wiskundeleraar, door wie ze wel eens werd thuisgebracht.



Er was sprake van een machtsverhouding

Omdat er in die periode sprake was een machtsverhouding tussen de docent en de leerlinge, heeft de strafbaarheid alleen betrekking op de weken voorafgaand aan het eindexamen. Dat de relatie daarna nog anderhalf jaar duurde is van geen belang, omdat een 16-jarige voor de wet op seksueel gebied meerderjarig is.



De ouders van het meisje meldden de relatie in 2010 tijdens een gesprek met de school. De docent is daarop op staande voet ontslagen. Hij werkt inmiddels op het Wellantcollege in Dordrecht. Het is nog niet duidelijk of de straf consequenties heeft voor zijn aanstelling.



Vrouw had psychische problemen

Door psychische problemen was de vrouw pas vorig jaar in staat om aangifte te doen. De lange tijd die er nu zit tussen de ontucht en de aangifte was voor de rechter aanleiding om een taakstraf op te leggen, hoewel dat voor ontuchtzaken niet gebruikelijk is.