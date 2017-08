De lach is weer terug bij de zwemploeg: 'Plezier en presteren gaan samen'

EINDHOVEN - In Rio werd er tijdens de Olympische Spelen in het zwembad slecht gepresteerd door de Nederlandse ploeg. De sfeer was niet goed. Een jaar later is alles anders. In het Pieter van de Hoogeband zwemstadion heerst er in aanloop naar de Swimming World Cup de lach.

Van de Hoogenband vergeleek zichzelf even met Churandy Martina. "Ik ben blij", zei hij in het zwemstadion in Eindhoven. Trots is hij op de omstandigheden en het deelnemersveld, maar ook op het uitverkochte huis. Maar de toernooidirecteur is niet de enige die blij is, bijna iedereen loopt met een glimlach op het gezicht.



Op het moment dat Ferry Weertman en Ranomi Kromowidjojo voor het zwembad poseren voor een foto, samen met Fatima Moreira de Melo, begint bondscoach Marcel Wouda te grijzen. “Nog een stapje naar achteren, kom op, een stapje jongens”, roept hij.



Kromowidjojo moet net als Weertman van cameraploeg naar cameraploeg, iedere keer staan ze met een glimlach hun verhaal te doen. Van de Hoogenband kijkt van een afstand toe. Het is de aanloop naar veel show en spektakel. "Plezier en presteren gaan natuurlijk hand in hand", zegt de toernooidirecteur. Plezier geeft hij de toeschouwers met een prachtig stadion en veel show om de races heen. "Maar alles staat in het teken van de zwemmers."



Het nieuws dat Kromowidjojo tot en met de Olympische Spelen van 2020 doorgaat met zwemmen zorgde ook voor een lach. Volgens haar vriend Weertman heeft 'Kromo' de keuze gemaakt omdat ze weer plezier heeft in het zwemmen. "Dat moet je ook hebben. Je moet zin hebben om iedere training het verschil te maken, om iedere keer honderd procent te geven en om een detail nog verder uit te werken.""Ik kan iedere dag gewoon mijn baantjes trekken, dat kan ik waarschijnlijk zelfs wel tot mijn vijftigste", vervolgt Weertman. "Maar als het plichtmatig is, dan ben je geen topsporter. Ook buiten het bad moet je er alles voor geven. Dat kan alleen als leuk is."Weertman is blij dat Kromowidjojo weer met plezier zwemt, zelf doet hij dat ook. Hij geniet van de wedstrijden in Eindhoven. "Openwaterzwemmen blijft het belangrijkste, daar ben ik goed in. Maar in het zwembad is leuk om er bij te doen. Er is hier een topsfeer. En in eigen land, in eigen stad en in eigen stadion zwemmen, er is toch niets mooiers?"De Eindhovenaar weet dat hij geen topfavoriet is, als openwaterzwemmer is hij geen ster in de keerpunten. Toch heeft hij een mooi doel. "Vier jaar geleden zwom ik hier mijn persoonlijk record, het zou mooi zijn als ik dat record weet te verbeteren."