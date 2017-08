Dansende kapster uit Breda die diploma's verloor is gevonden

BREDA - Binnen drie uur was ze gevonden: de dansende kapster uit Breda. Sjoerd Haynes was al een tijd naar haar op zoek sinds hij in zijn studentenhuis een stapel oude diploma's vond. Hij plaatste daarom donderdagrmiddag een oproep. "Echt bijzonder dat het zo snel gelukt is de rechtmatige eigenaar te vinden."

Dat is de kracht van social media. De oproep van Sjoerd werd op facebook bijna vijfhonderd keer gedeeld. Rond een uur of zes donderdagmiddag kreeg Marlène van Gennep een telefoontje van een kennis. "Die had de oproep voorbij zien komen en moest meteen aan mij denken."



'Herkende de diploma's meteen'

De diploma's zijn inderdaad van Van Gennep, die sinds donderdag beter bekend staat als de dansende kapster. "Ik herkende de diploma's meteen." Het ging onder meer om een kappersdiploma, dansdiploma's en een zwemdiploma van haar zoon. "Ik ben erg blij dat ze terecht zijn, ze hebben toch emotionele waarde."



Wanneer en hoe ze de diploma's is verloren, heeft Marlène geen idee van. Sjoerd vond het stapeltje papieren bovenop de koelkast in zijn studentenhuis aan de Hooilaan in Breda.



Zoekgeraakt tijdens verhuizing?

"Mijn ouders hebben in die straat gewoond maar ik niet. Negen jaar geleden ben ik verhuisd en mijn spullen hebben toen opgeslagen gelegen in een loods, misschien zijn ze daar tussen spullen van iemand anders terecht gekomen", denkt de dansende kapster hardop op zoek naar een verklaring.



"Ik ben in de jaren daarna nog drie keer verhuisd maar ik heb echt geen idee waar het mis is gegaan", blijft ze gissen.



'Dansen nog mijn lust en mijn leven'

Hamvraag is nu: danst en knipt Marlène nog? Het antwoord is daarop volmondig ja. "Ik ben kapster in een kapsalon in Breda en dansen is nog steeds mijn lust en mijn leven." Dat doet de kapster denken aan haar vroegere danspartner. "Dat was Jacco, hoe zou het met hem zijn? dat vraag ik me wel eens af."



Dat is iets voor een volgende zoektocht via social media. Maar eerst haar oude diploma's in handen krijgen. Dat gebeurt pas volgende week. Vinder Sjoerd is namelijk een weekend weg. Hij is in ieder geval blij dat de papieren terechtkomen op de plek waar ze horen. "Ik ben echt blij verrast dat het zo snel gegaan is."