Lars Boom slaat dubbelslag in BinckBank Tour, etappezege en leider in klassement

SITTARD-GELEEN - In de BinckBank Tour heeft Lars Boom vrijdag de vijfde etappe gewonnen. Met de zege heeft hij ook de leiding in het klassement gegrepen.

Boom ontsnapte anderhalve kilometer voor de finish uit een kopgroep van zestien renners. Hij kwam solo over de streep, de Slowaak Peter Sagan sprintte naar de tweede plaats, de Belg Greg Van Avermaet werd derde.



In het algemeen klassement staat Boom twee seconden voor op Peter Sagan, Tom Dumoulin staat derde op acht seconden.Boom kwam met veel gebaren over de finish. "Heel veel agressie, heel veel blijdschap"", zei hij kort na afloop tegenover de NOS. "De mensen waarvoor het is weten wel wat ik bedoel."De winnaar is blij met de zege, heel blij. "Het voorjaar is niet wat we gehoopt hadden. Maar ik ben goed aan het werk de laatste tijd. Ik ben net geen kampioen van Nederland gewonnen. Ik ben hier heel blij mee."Het doel is nu duidelijk, zaterdag en zondag de leiderstrui verdedigen. "Morgen is een lastige dag. Ik denk dat zondag mij wel ligt. Morgen moet ik doorheen zien te komen."Voor Boom was het zijn eerste overwinning in twee jaar. De laatste keer dat hij een wedstrijd won betrof het een rit in de Ronde van Denemarken, nog in het shirt van Astana. Boom won in 2012 de Eneco Tour, de voorloper van de BinckBank Tour.