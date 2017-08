'Ik wil veel snoep winnen', Wereldkampioenen in de dop krijgen zwemles tijdens Swim Cup Eindhoven

EINDHOVEN - Wie wordt na Ranomi Kromowidjojo de nieuwe wereldkampioen bij het zwemmen? Misschien was die vrijdag wel te vinden tijdens een speciale zwemles voor kinderen tijdens de Swim Cup Eindhoven.

Tussen de wedstrijden van alle toppers door was het Pieter van den Hoogenband zwemstadion een middag het domein van zo'n 130 kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Ze kregen les van toppers zoals Joost Reijns, die zilver won op het WK kortebaan in 2008. En dat is natuurlijk spannend zegt Jolein (10) uit Tilburg. "Hij is tweede geworden op een wereldkampioenschap en nu zie je hem in het echt. Dat is heel gaaf."



Zes keer per week trainen

De meeste kinderen zijn echt fanatieke zwemmers. Zo heb je Joep (7) uit Helmond. Hij traint maar liefst zes keer per week. "Ik vind zwemmen leuk. Soms win ik wel iets en soms ook niet." Hij vindt het superleuk les te krijgen van een topzwemmer. "Die weet ook heel veel van zwemmen. Daar leer je heel veel van."



Zo lopen er meer kampioenen in de dop rond. En dat is ook hard nodig, want ook in de toekomst zijn er zwemtoppers nodig zegt voormalig zwemmer Joost Reijns. "Na Ranomi (Kromowidjojo) houdt het natuurlijk een beetje op. We willen natuurlijk alleen maar wereldkamioenen. Daar hebben we wel de aanwas voor nodig. En dit soort lessen helpen daarbij."



Snoep

En hoewel Joep zegt dat winnen niet altijd belangrijk is, droom de 8-jarige Niels uit Helmond daar wel van. "Het liefst win ik heel veel snoep", zegt hij. En of hij ook Olyimpisch goud wil winnen? "Ja, dat ook.