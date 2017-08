Witwasonderzoek: honderden kilo's cocaïne gevonden

RAAMSDONKSVEER - In het grote onderzoek naar witwaspraktijken bij een stratenmakersbedrijf in West-Brabant heeft de politie vrijdag kilo's cocaïne gevonden. Hoeveel precies is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder gaat het om 'enkele honderden' kilo's.

Ook vonden agenten chemische stoffen om synthetische drugs te maken, de drug MDMA en een grote som geld.



De politie deed vrijdag invallen in Sprundel, Raamsdonksveer, Made, Drimmelen, Kaatsheuvel, Geertruidenmberg, Oosterhout en Hank. Er is niemand aangehouden. Groot wiswasonderzoek stratenmakersbedrijf: politie valt op 9 plekken binnen



Wat de straatwaarde is van de drugs is niet bekend. "Alles moet nog gewogen worden. Pas dan weten we ook hier meer over", aldus de politiewoordvoerder. De politie is nu volop bezig met het onderzoek. Volgens de woordvoerder duurt dit nog wel even.