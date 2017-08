Huub Stevens hoopt dat PSV mee kan doen om kampioenschap: 'Maar ben bang van niet'

EINDHOVEN - ADO Den Haag heeft vrijdagavond het nieuwe seizoen afgetrapt. In eigen huis speelt de Haagse club de openingswedstrijd tegen FC Utrecht. PSV begint op zaterdag tegen AZ, NAC speelt die dag tegen Vitesse. Willem II komt op zondag in actie tegen Excelsior. Huub Stevens hoopt dat PSV mee kan doen om de titel, terwijl NAC en Willem II tevreden moeten zijn met handhaving.

"Het heeft weer lang genoeg stilgelegen", geeft Huub Stevens aan. "We hebben geluk gehad dat onze dames ons op een bepaalde manier verwend hebben. Maar van mij mag het weer beginnen."



De voormalig PSV-trainer weet dat Phillip Cocu het momenteel moeilijk heeft. "Toch denk ik dat Phillip weer antwoorden gaat vinden. Dat hoop ik voor hem en voor PSV. Ik hoop dat ze mee kunnen gaan doen voor het kampioenschap, al ben ik bang van niet."



Jeugd bij PSV

Aad de Mos gaf eerder aan dat PSV de jeugd een kans moet geven. "Als kwaliteiten aanwezig zijn bij de jeugd, zou ik ze zeker de kans geven. Maar je zult hier of daar ook voor versterkingen moeten zorgen. Er is wat creativiteit nodig, zeker in de voorste gelederen."



Henk Vos, in het verleden onder contract bij onder meer PSV, RBC, Willem II, TOP Oss en NAC Breda, hoopt ook dat jonge spelers speeltijd krijgen in Eindhoven. "Ze moeten een keer een kans krijgen. Je ziet op een gegeven moment spelers op vrij jonge leeftijd de kans krijgen om meer te verdienen en dan denken ze dat sportief ook beter af zijn, daardoor gaan ze snel weg. Dat is jammer voor het Nederlandse voetbal.



Otto Versfeld speelde als 'manneke van tien' tot zijn 23ste bij PSV, maar hij staat vooral bekend als doelman van Helmond Sport. Hij ziet PSV niet als titelkandidaat. "Nee, ik rangschik ze niet bij de kandidaten om kampioen te worden. De trainer krijgt heel snel de schuld, maar dat moet niet te snel gebeuren. Als je spelers hebt die zich niet op kunnen laden voor een bepaalde wedstrijd, zijn ze het PSV-shirt niet waardig."



Verrassing

Willem II en NAC moeten zich volgens de voormalig profs opmaken voor een lastig seizoen. "Als de berichten allemaal waar zijn, heeft Willem II het heel moeilijk”, zegt Vos. “NAC heeft een samenwerkingsverband met Manchester City. Ze hebben hier en daar wat spelers kunnen halen. Ik denk dat ze het beter gaan doen dan Willem II, al kan die club voor een bepaalde verrassing zorgen. Het is een rare competitie in Nederland."



“Als die clubs zich kunnen handhaven, doen ze het al goed”, geeft Stevens aan. “Deze clubs werken met een bepaald budget, dan weet je dat je het altijd moeilijk kunt krijgen. En ik zeg: kunt krijgen. Want ze hebben zich dusdanig versterkt dat ze zich ook kunnen handhaven in de eredivisie. Ik denk dat vooral Excelsior het moeilijk gaat krijgen.”



Vrijdagnacht staat het programma Brabantse Nachten Zijn Lang in het teken van de start van het nieuwe voetbalseizoen. Presentator Kristian Westerveld ontvangt in de studio oud-spelers René en Willy van de Kerkhof en PSV-watchers Paul Post (Omroep Brabant) en Rik Elfrink (ED).