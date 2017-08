Grootste special shape luchtballon ter wereld de lucht in

GRAVE - De grootste special shape luchtballon ter wereld maakt vrijdagavond een vlucht op het Ballonfestival Grave. De luchtballon is in de vorm van een motor uit de MotoGP. Hij is 38 meter hoog en 44 meter breed en qua omvang vergelijkbaar met een flatgebouw van 10 verdiepingen. Eén wiel is al even groot als een normale luchtballon.

Het is een heel werk om de ballon de lucht in te krijgen. Alleen al met uitrollen zijn een aantal mannen een half uur bezig geweest en pas na ruim een uur kon de ballon opstijgen.



De uit de kluiten gewassen motor bestaat uit verschillende kamers, waardoor het bakbeest in balans blijft.Het Ballon Festival Grave duurt twee dagen.