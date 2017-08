Verwarde man slaat agent na achtervolging

EINDHOVEN - Een verwarde man heeft vrijdagavond een agent geslagen nadat hij werd klemgereden op de Genovevalaan in Eindhoven. De agent raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De man is gearresteerd.

De politie meldt dat de man in Woensel in een auto stapte en wegreed. De politie ging achter hem aan en reed hem vervolgens klem. Waarom de politie de achtervolging inzette, is niet bekend.

De man verzette zich bij zijn aanhouding. Hij kon pas na een worsteling worden meegenomen. Het is niet bekend wat voor soort verwondingen de agent heeft opgelopen.