'Ik heb er een goed gevoel over', kenners verwachten handhaving voor NAC

BREDA - Het nieuwe voetbalseizoen in Nederland is vrijdagavond begonnen. De drie Brabantse clubs komen op zaterdag en zondag in actie. Wat verwachten de voetbalkenners van Omroep Brabant van NAC, PSV en Willem II? Naar verwachting zal de promovendus zonder grote problemen het seizoen doorlopen.

"Het is natuurlijk koffiedik kijken", zegt NAC-watcher Ronald Sträter. "Als de transfermarkt nog open is, kan er nog veel gebeuren. Maar ik verwacht dat NAC dit seizoen goede met slechte wedstrijden af gaat wisselen. Er zit veel voetbal in de ploeg, maar de ploeg is eigenlijk te licht voor de eredivisie."



"Met de komst van de Est Karol Mets heeft de club iemand met body gehaald. Dat was ook echt nodig. Het is een jonge ploeg, heel onervaren. Dat zijn valkuilen. Maar ik denk niet dat ze echt in de problemen komen", aldus Sträter, die NAC op de dertiende plaats zet.



Paul Post zet NAC op plaats elf, hoger dan de Bredase club bij de andere kenners staat. "Ik heb best een goed gevoel bij NAC. Ik ben onder de indruk van trainer Stijn Vreven. Ik denk dat hij de juiste man op de juiste plaats is. Met Vreven, enthousiasme en het publiek kan NAC een verrassing worden. NAC heeft het aardig voor elkaar."Joost van Erp en Twan Spierts zetten NAC ook op plaats dertien. "Er zijn best wel wat spelers weg, maar de club was op tijd met het vormen van de selectie. Ze waren er redelijk snel bij. Eigenlijk verwacht ik dat ze een saai seizoen draaien, anoniem in de middenmoot. Maar dat zal niemand erg vinden, na jaren van onrust en gedoe. En dan gaan ze af en toe stunten tegen een grote club, maar soms ook wedstrijden onnodig verliezen", zegt Van Erp.Spierts sluit niet uit dat er nog 'gedoe' komt. "Maar ik heb wel het idee dat er eindelijk een fundamentje staat. Als promovendus heb je het in de eredivisie nooit makkelijk, maar ik denk dat NAC clubs als VVV en Excelsior toch zonder grote problemen onder zich moet kunnen houden. En dat ondanks het vertrek van Cyriel Dessers, die ze zeker gaan missen."Anthony Lurling weet dat een gepromoveerde club het vaak moeilijk heeft, toch heeft hij vertrouwen in een goed jaar. "Een club die terugkomt heeft het een jaar later meestal moeilijk. Met VVV en NAC zijn er twee nieuwkomers, terwijl Excelsior het altijd lastig heeft onderin. Ik heb wel goede hoop dat NAC het gewoon gaat redden. Niet via de nacompetitie, maar direct. Dat zou natuurlijk een mooie prestaties zijn."NAC heeft een moeilijk begin, eerst Vitesse uit en dan thuis tegen PSV. Dat is lastig. Het is mooi als je daar ergens punten weet te pakken. Dat is ook belangrijk, want als je na tien wedstrijden ergens onderin hangt is het moeilijk om daar weg te komen. Maar met het publiek, want daar pakt NAC ook punten mee, en spelers van Manchester City die wat meer tot hun recht komen in de eredivisie, heb ik er een goed gevoel over."