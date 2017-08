Wereldrecord in Eindhoven en goud voor Nederland op gemengde estafette

EINDHOVEN - In een vol Pieter van de Hoogenband zwemstadion in Eindhoven is er vrijdagavond een wereldrecord gesneuveld. Sarah Sjöström zwom bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan een nieuw record op de 100 meter vrije slag. Nederland pakte goud bij de gemengde estafette 4x50 meter wissel.

Sjöström tikte in de finale na 50,58 als eerste aan. Op gepaste afstand werd Ranomi Kromowidjojo tweede. De zwemster van NTC Eindhoven, die donderdag aankondigde door te gaan met zwemmen tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, zwom de 100 meter vrije slag in 51,19.



Bij de gemengde estafette 4x50 meter wissel pakte Kromowidjojo wel goud. Samen met Maaike de Waard, Arno Kamminga en Thom de Boer kwam ze tot een goede eindtijd: 1.39,34. Het was goed voor goud, al was Australië met 1.39,42 niet ver weg.



Bijna was er een tweede wereldrecord in Eindhoven, waar de sfeer goed was in een uitverkocht zwemstadion. Chad Le Clos bleef op de 200 meter vlinderslag 0,11 seconden boven zijn eigen toptijd uit 2013. Ferry Weertman was op de 400 meter vrij dicht bij een medaille. Hij eindigde als vierde.