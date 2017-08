RKC Waalwijk sleept KNVB voor de rechter

WAALWIJK - RKC Waalwijk heeft een kort geding aangespannen tegen de KNVB. De club is het er niet mee eens dat het beloftenteam niet in een sterkere poule is ingedeeld. Jong RKC Waalwijk zit nu in poule B, maar wil naar A.

Jong RKC werd vorig seizoen tweede in poule B en zou om promotie spelen tegen de nummer zeven van poule A. Dit ging alleen niet door, omdat Heracles zich terugtrok. De Waalwijkers zouden hierdoor in poule A terechtkwamen, maar de Almelose club kwam terug op het besluit.



Niet veel tijd

Heracles meldde zich alsnog voor de beloftencompetitie en werd in poule A ingedeeld. RKC werd hierdoor teruggeplaatst en zegt dat dit zonder overleg is gebeurd. De club kaartte het aan bij de voetbalbond, maar zonder succes. Daarom stapt ze nu naar de rechter.



Omdat er niet veel tijd is, gaat het om een kort geding. De beloftencompetitie start namelijk al op 21 augustus.