Kleurrijke gezelligheid en kijken naar een bewusteloze man op Festival Boulevard [FOTO'S]

DEN BOSCH - Als je deze week in de binnenstad van Den Bosch loopt kun je er niet omheen: Theaterfestival Boulevard is aan de gang. Op allerlei locaties zijn voorstellingen. Het drukst is het traditioneel op de Parade, met allerlei tentjes, barretjes en restaurantjes. Onze fotograaf nam er een kijkje.

Op de Parade kun je naar een heuse opera over Yuri van Gelder. Luisteren naar sprookjes is ook een optie. En wat dacht je van liggen in een installatie vol spiegels? Of zie je liever hoe mensen reageren als ze een bewusteloze man op straat zien liggen? Soms is het grappig, soms experimenteel of abstract, soms heel knap verzonnen, maar bijna altijd zijn de voorstellingen verrassend.



Kleurrijke plaatjes

Onze fotograaf legde het kleurrijke Boulevard-spektakel vast met zijn camera. Bekijk de foto's hier.



Na deze fotoserie zin gekregen om zelf langs te gaan in Den Bosch? Dat kan, want Festival Boulevard duurt nog tot en met zondag. Het festivalterrein is gratis toegankelijk, maar voor de meeste voorstellingen betaal je een paar euro.