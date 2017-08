'Wie steelt er nu uit een kerk? Echt belachelijk': Elze wil kerkdief opsporen

RIETHOVEN - "Wie doet nou zoiets? Ik vind het echt belachelijk en raar." Elze Faasen kan het niet geloven. Iemand die steelt in een kerk. Maar toch gebeurde het. De geluidapparatuur van haar broer Daan is uit de St. Willibrorduskerk in Riethoven gestolen.

In de kerk was donderdag een uitvaartdienst en de vader van Elze zou de muziek regelen. De geluidsapparatuur werd een dag van tevoren vast neergezet. Maar bij de dienst was het er niet meer. De spullen zijn woensdagmiddag tussen vijf en half zes gestolen.



'Ik ben boos'

De dief heeft enkele kabels en een microfoon meegenomen. "Ik schat dat het rond de 200 tot 250 euro waard is, dus wat hij er mee opschiet?", vraagt Elze zich af. "Het is zuur dat er voor dat bedrag spullen weg zijn, maar ik ben vooral boos omdat iemand gewoon niet aan andermans spullen moet komen. Helemaal in een kerk."



De dader staat op camerabeelden. Faasen plaatste de video en foto’s op haar Facebook. Het bericht wordt flink gedeeld en ook stromen er tips binnen. "Ik krijg de hele dag al telefoontjes en berichten, maar de gouden tip zit er nog niet tussen."



Aangifte

Haar vader is vrijdagochtend bij de politie langs geweest. Maandag gaat hij officieel aangifte doen.