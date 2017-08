Vandalen gaan weer los op reclamezuil, al zeker 45ste vernieling in paar maanden tijd

TILBURG - Op de Ringbaan Oost in Tilburg is weer een reclamezuil vernield. Dit is al zeker de 45ste keer in een paar maanden tijd. Het reclamebureau waar de zuilen van zijn loofde eerder al een beloning van duizend euro uit aan degene die met de gouden tip over de daders komt.

Het reclamebord staat in de middenberm. Het glas is stukgeslagen en ligt verspreid over de weg.



RBL-Outdoor, de eigenaar van de zuilen, deed van de eerste 44 vernielingen in juli al aangifte. Die werden in vier weken tijd gepleegd. “We hebben tussen de 10.000 en 15.000 euro schade. Het gaat écht om veel geld”, vertelde Jerry Ramaekers van het reclamebureau toen.



ZIE OOK: Vandalen slopen voor ruim 10.000 euro aan reclamezuilen



Oplossing

“We hopen echt op een oplossing en dat de daders gevonden worden. Hopelijk ziet iemand iets of wordt er één op heterdaad betrapt. De gouden tip belonen we met duizend euro", liet hij weten.