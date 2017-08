Kapotte spoorbrug zorgt voor extra reistijd bij treinreizigers

OUDENBOSCH - Tussen Zevenbergen en Oudenbosch rijden zaterdagochtend minder treinen door een kapotte spoorbrug. De NS weet nog niet hoelang de vertraging gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd.

Niet alleen tussen Zevenbergen en Oudenbosch is vertraging. Reizigers tussen Tilburg en Den Bosch moeten ook hier 15 minuten langer reizen dan normaal. Prorail werkt aan het spoor.



Tussen Eindhoven, Den Bosch en Tilburg rijden geen treinen omdat ze ook hier aan het werk zijn. De NS heeft bussen ingezet. De extra reistijd kan oplopen tot één uur. Er is wel goed nieuws. Vanaf maandag zijn op dit traject de werkzaamheden klaar en rijdt, als het goed gaat, alles weer volgens de normale dienstregeling.



Advies: check voor je vertrekt of je vertraging hebt.