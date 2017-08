Overval op bejaarde vrouw, politie doet onderzoek

TILBURG - In Tilburg is zaterdagochtend een overval gepleegd op een bejaarde vrouw. De politie één van de overvallers oppakken, maar zoekt nog naar de anderen.

De overval gebeurde rond 7:00 uur in een woning aan de Friezenlaan in Tilburg. Hoe het met de vrouw is, is onbekend.



Meer informatie volgt.