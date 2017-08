Jonge mannen overvallen supermarkt in Eindhoven

EINDHOVEN - Een Plus supermarkt aan de Woenselsestraat in Eindhoven in zaterdagochtend overvallen. De twee daders waren uit op geld en bedreigden het personeel met iets wat op een vuurwapen leek. Niemand raakte gewond.

Uiteindelijk gingen de twee overvallers er met een onbekende buit vandoor. Ze liepen te voet de wijk in. Er ging een Burgernetmelding uit. De politie doorzocht de omgeving met een speciale politiehond.