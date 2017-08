Bewoners Fort Oranje 'gepest en getreiterd' door gemeente Zundert, brandbrief naar Den Haag

RIJSBERGEN - Twee bewoonsters van camping Fort Oranje in Rijsbergen hebben een brandbrief geschreven naar alle fracties in de Tweede Kamer. Volgens hen worden ze door de gemeente Zundert, die het beheer van de camping onlangs overnam van Cees Engels, gepest en getreiterd met veel te strenge regels. Dat meldt BN De Stem.

De brief is een noodkreet die eindigt met: 'Help ons dat we niet meer in deze hel hoeven leven. We kennen onze plichten, maar hebben we ook rechten?"



De klachten

Bewoonsters Mieke de Bruin en Regina Inesia hebben verschillende concrete klachten:

Na tien uur 's avonds zou bezoek niet welkom zijn. Ook niet op verjaardagen.

Familie mag niet blijven logeren, zeggen de twee vrouwen.

Bewoners zouden zich soms vele keren per dag moeten legitimeren.

Een bewoner mocht niet met een journalist praten en moest dat maar buiten het terrein van Fort Oranje doen, zeggen de briefschrijfsters.

In BN De Stem reageert woordvoerder Louise Schneider van de de gemeente Zundert op de laatste aantijging door te stellen 'we de mensen hier willen beschermen'. Daarom zouden journalisten niet meer zonder begeleiding op het terrein mogen om mensen aan te spreken. De Bruin en Inesia denken daar anders over: "Ze willen gewoon niet dat de pers hoort wat hier werkelijk gebeurt."In juni werd duidelijk dat Fort Oranje op slot gaat. Burgemeester Leny Poppe-de Looff noemde het terrein geen reguliere camping maar een criminele woonwijk. Inmiddels is een deel van het terrein ontruimd . Stacaravans werden weggetakeld en afgevoerd.Bewoners met een zorgindicatie mogen blijven staan tot er een alternatief voor ze is gevonden. De gemeente Zundert gaat hen helpen bij het zoeken naar een nieuwe woonplek. Ook een aantal bewoners zonder zorgindicatie mogen nog even blijven, bijvoorbeeld omdat er nog juridische procedures lopen.