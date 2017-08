'Ik heb mezelf teruggevochten', El Allouchi maakt met NAC rentree in eredivisie

BREDA - Na twee seizoenen van afwezigheid keert NAC Breda zaterdagavond terug in de eredivisie. Een mooi moment voor de club en zeker voor middenvelder Mounir El Allouchi. Vorig seizoen hing zijn carrière in Breda namelijk nog aan een zijden draadje. "Ik heb mezelf teruggevochten."

Zoals altijd spat het enthousiasme er weer af bij Mounir El Allouchi. Aan de vooravond van zijn rentree met NAC op het hoogste plan, een uitwedstrijd tegen Vitesse, heeft hij er heel veel zin in.



"Ik sta te trappelen", zo bekent de middenvelder. "Het is toch een droom van elke voetballer om op het hoogste niveau te voetballen. Voor mij is het helemaal speciaal omdat ik uit de jeugd van NAC kom."



Persoonlijke overwinning

Maar dat is het niet alleen. De promotie van NAC naar de eredivisie is voor El Allouchi ook een persoonlijke overwinning. Hij legde niet de makkelijkste weg af.



De middenvelder komt uit de jeugd van NAC, maar werd -na zijn debuut in november 2014- voor anderhalf jaar verhuurd aan Helmond Sport. Dankzij een doorlopend contract kwam hij vorig seizoen weer terug in Breda, maar daar wilde men eigenlijk van hem af.



'Ik moest blijven knallen'

"Dat was geen fijne periode", zegt El Allouchi achteraf. "De kansen voor mij bij NAC waren nihil, ik moest weg. Ik heb toen een knop omgezet. Ik zei tegen mezelf dat ik gewoon mijn ding moest doen en moest blijven knallen."



Want knokken was één van de dingen die El Allouchi bij Helmond Sport had geleerd. Dus dat deed bij zijn terugkeer bij NAC, op dat moment ook weer spelend in de Jupiler League.



En zijn mentaliteit leverde hem geen windeieren op. Onder de nieuwe trainer Stijn Vreven keerden de kansen voor de jonge middenvelder en werd hij basiskracht. Uiteindelijk promoveerde hij via de play-offs zelfs met NAC naar de eredivisie. "Ik heb mezelf goed teruggevochten", weet El Allouchi.



Manu Garcia

Een belangrijke pion in het proces is de komst van Manuel Garcia, de Spaanse middenvelder die door NAC na de winterstop van partner Manchester City werd gehuurd en ook nu weer in Breda zijn talent laat zien.



"Er is een klik tussen mij en Garcia", zegt de jonge middenvelder hierover. "We kunnen goed combineren, wij voelen elkaar aan. Het klikt binnen en buiten het veld, want hij is nu ook een goede vriend van mij."



Grote kans op basisplaats

Het droeg in ieder geval flink bij aan de promotie van NAC en de rentree van de Bredanaars in de eredivisie. De kans is groot dat El Allouchi zaterdagavond in Arnhem tegen Vitesse in de basis begint.



"Ik ben deze voorbereiding elke wedstrijd gestart, dus ik hoop het", zegt de geboren Roosendaler over zijn kansen. "Maar ik moet daar niet teveel mee bezig zijn. Ik zie ik het wel. We hebben een goede voorbereiding gedraaid, we zijn er klaar voor. Ik ben blij dat we de eredivisie in gaan, want dat is het mooiste wat er is."