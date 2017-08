Fietsster (42) alsnog overleden nadat ze anderhalve maand geleden werd aangereden

TILBURG - Anderhalve maand na een ongeluk op de Bredaseweg in Tilburg is een 42-jarige vrouw uit Tilburg overleden. Het andere slachtoffer, een 62-jarige man uit Tilburg, overleed al op 27 juli. Het ongeluk gebeurde eind juni.

De 42-jarige vrouw uit Tilburg is vrijdag alsnog aan de gevolgen van het ongeluk overleden.



De vrouw fietste samen met de 62-jarige man over de Bredaseweg in Tilburg toen zij werden geschept door een auto. Beide slachtoffers raakten ernstig gewond nadat ze werden aangereden door de 23-jarige automobilist uit Oosterhout. De fietsen lagen in stukken verspreid over het wegdek. De bestuurder van de auto werd na het ongeluk aangehouden.



Ze werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Uiteindelijk overleed de man op 27 juli en de vrouw enige tijd later op 11 augustus. De precieze toedracht van het ongeluk is nog niet bekend.



