Defecte koplamp leidt tot ontdekking flinke zak met geld

BERGEN OP ZOOM - Op de Beukenlaan in Bergen op Zoom zijn vrijdagavond een Bergenaar en een Belg aangehouden. De politie vermoedt dat één van hen kort daarvoor een zak met tienduizenden euro's onder een geparkeerde auto had gegooid.

Dat gebeurde nadat de politie de mannen een stopteken had gegeven omdat de auto waarin ze zaten een kapotte koplamp had.



Waar kwam dat geld vandaan?

De Bergenaar van 43 en de 27-jarige Belg konden niet verklaren waar het geld vandaan kwam. Ze zijn meegenomen voor onderzoek.



De politie Bergen op Zoom heeft het op facebook over een tas met een 'verrassende inhoud. Het geld is in beslag genomen en een foto van de biljetten staat online. Facebookvrienden van de politie mogen een gooi doen naar het exacte geldbedrag.