Ranomi Kromowidjojo als tweede geplaatst voor finale vlinderslag

EINDHOVEN - Ranomi Kromowidjojo heeft zich zaterdag bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Eindhoven geplaatst voor de finale van de vijftig meter vlinderslag. Ze plaatste zich als tweede.

De zwemster moest in de series alleen de Zweedse Sarah Sjöström voor laten gaan. De Zweedse zwom 24,55 seconden, Ranomi zwom met 24,95 seconde net iets langzamer. De twee dames zijn dus aan elkaar gewaagd.



De finale van de vijftig meter vlinderslag is zaterdagavond in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven.