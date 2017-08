Vrouw uit auto in kanaal gehaald in Helmond, wordt gereanimeerd

HELMOND - Bij de Kanaaldijk Zuid Oost in Helmond is zaterdagmiddag rond kwart voor twee een auto in het water terechtgekomen. De bestuurster werd door de brandweer uit de auto gehaald en wordt gereanimeerd.

Omstanders waren ook al in het water gesprongen om de vrouw te helpen.



De politie houdt er ernstig rekening mee dat het om een poging tot zelfdoding gaat.