Man zwaargewond na steekpartij Oss, verdachte opgepakt

OSS - Bij een steekpartij in Oss is vrijdagnacht een 33-jarige man zwaargewond geraakt. Een 30-jarige verdachte werd later aangehouden. Het gaat om een man zonder woon-of verblijfplaats.

Hij werd om kwart voor vijf opgepakt op een parkeerterrein aan de Waalkade in Oss. Hij zit vast. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.



De politie is op zoek naar getuigen van de steekpartij.