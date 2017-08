Lars Boom heeft spijt van 'fuck you'-gebaar, wielrenner verliest leiderstrui in BinckBank Tour

SITTARD - Lars Boom heeft spijt van de boze gebaren waarmee hij vrijdag de finish overkwam na zijn etappezege in de Binckbank Tour in Sittard. De renner maakte onder meer een 'fuck you'-gebaar. Voor wie dat bedoeld was, wilde hij niet meteen vertellen. Een paar uur later raakte hij zijn leiderstrui in de BinckBank Tour kwijt.

Zaterdag bleek het om frustratie te gaan omdat Boom geen onderdeel is van de ploeg die over een week aan de Vuelta in Spanje begint.



Boom kwam vrijdag met veel gebaren over de finish. "Heel veel agressie, heel veel blijdschap"", zei hij kort na afloop tegenover de NOS. "De mensen voor wie het is, weten wel wat ik bedoel."De internationale wielerunie UCI kon het 'fuck you'-gebaar van de renner van LottoNL-Jumbo niet waarderen. Boom kreeg een boete van 1000 Zwitserse francs, zo'n 880 euro, wegens 'incorrect gedrag bij het overschrijden van de aankomstlijn'.Vrijdag pakte Boom met zijn zege ook de leiding in het klassement, zaterdag is hij de leiderstrui weer kwijtgeraakt. Tom Dumoulin gaat nu aan kop in het algemeen klassement. De winnaar van de Giro werd in de etappe tweede achter Tim Wellens, dankzij die uitslag nam hij de groene leiderstrui over van Boom. De renner van LottoNL-Jumbo kwam als zeventiende over de finish, op 1:42 achter Wellens.