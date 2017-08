Vrouw beroofd van handtas, zes verdachten aangehouden maar nu is de vrouw zoek

TILBURG - De politie heeft zes verdachten aangehouden van een tasjesroof in de Spoorlaan in Tilburg. De tas is terecht, nu het slachtoffer nog. De politie is nog op zoek naar de vrouw die zaterdagmiddag om twee uur werd beroofd nabij het Natuurmuseum.

De vrouw werd beroofd door vier mannen die haar tas aan twee handlangers gaven. Een oplettende getuige belde de politie en ging achter de mannen aan. Mede door zijn hulp kon de politie de zes verdachten aanhouden.



De vrouw was ondertussen al weg. De politie wil haar spullen graag teruggeven en een aangifte opnemen. Het gaat om een donkere vrouw van 40 tot 45 jaar en 1,75 meter lang. Ze droeg een blauwe spijkerbroek en een witte jas tot op de heup. Ze sprak Engels