Op zoek naar PVV-stemmers, moslimjongeren proberen de kloof te dichten

SINT WILLEBRORD - Er kwamen zaterdag twee werelden samen voor de supermarkt in Sint Willebrord. Moslimjongeren uit Den Haag wilden de dialoog aangaan met de PVV-stemmer. En waar kan dat beter dan in Sint Willebrord waar tijdens de Tweede Kamerverkiezingen de helft van de mensen op die partij stemde?

“Ik ben geboren in Nederland, heb een Nederlands paspoort en toch zien mensen mij als buitenlander”, probeert Koraisah Habieb. “Tja, maar je draagt een hoofddoek”, stelt een Willebrordse.



De jonge moslims van de Hijaz Gemeenschap hebben als ideaal de kloof met andere groeperingen uit de samenleving te dichten. “Het doel vandaag is om mensen die negatief denken en die niet openstaan voor Nederlandse moslims aan het denken te zetten“, vertelt Koraisah Habieb.



Buitenlanders

Maar dat is geen gemakkelijke opgave in Sint Willebrord. “Veel mensen in West-Brabantse dorp hebben het niet zo op buitenlanders,” vertelt een dame. En dat laat aan aantal mensen ook duidelijk weten.



Koraisah Habieb: "Ik probeer te achterhalen wat de mensen hier tegen moslims hebben. Er zijn hier eigenlijk weinig mensen met een ander kleurtje of een andere achtergrond. Ik snap niet hoe het komt."



Er zijn er ook mensen die wel in gesprek gaan met de jongeren. “Ja, ik zeg ook buitenlander, eigenlijk wel slecht hè,” realiseert een dame zich ineens. De Haagse jongeren zullen geen grote veranderingen in Sint Willebrord teweegbrengen, maar ze hebben in ieder geval een paar mensen aan het denken gezet.