Gestolen Witte Indiase Pauwstaarten levend gedumpt in berm: 'Ze zitten weer in hun kooi'

DEN BOSCH - Twee bijzonder duifjes die begin deze week werden gestolen bij kinderboerderij De Bossche Hoeve in den Bosch, zijn terecht. Bestuurslid Joey Jansen: "Ze zitten weer in hun hok!"

Vlakbij een manege in Rosmalen vond een man de Witte Indiase Pauwstaarten in een tas in de berm van de weg. Omroep Brabant en SBS besteedden aandacht aan de diefstal en zo legde de vinder de link met De Bossche Hoeve.



Opluchting

En dat is een opluchting, want Jansen raakte naar eigen zeggen behoorlijk moedeloos van de diefstal. De dieven probeerden ook een papegaai te stelen, maar dit mislukte. Ook namen ze zeker twee grasmaaiers mee en gereedschap.



Begin dit jaar was er ook al verdriet op dezelfde kinderboerderij. Toen werd een pauw doodgegooid met ijsballen. Na dat incident werden bewakingscamera's opgehangen. En die camera's registreerde de recente diefstal van de duifjes.



'Hoe kun je?'

De diertjes zijn weliswaar levend terugggevonden, maar helemaal 'eind goed, al goed' is het wat het bestuur betreft nog niet. In een facebookbericht van de kinderboerdij staat: "Hoe kun je dieren stelen en ze dan aan hun lot ergens in een berm dumpen? Dit soort volk moet echt opgepakt worden."