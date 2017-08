Geen kampioenschap voor PSV, kenners hopen op rust binnen de club en talenten die doorbreken

EINDHOVEN - PSV en NAC beginnen zaterdag aan het seizoen in Nederland, Willem II volgt een dag later. Wat verwachten de voetbalkenners van Omroep Brabant van PSV? Een kampioenschap zit er niet in, de kans is groot dat PSV genoegen moet nemen met een bijrol dit seizoen.

PSV-watcher Paul Post rekent niet op een titel voor de ploeg van trainer Phillip Cocu. "Nee, op dit moment niet. Het is natuurlijk afwachten wat er de komende weken nog gaat gebeuren. Wat gaan Ajax, Feyenoord en PSV zelf nog doen en raken ze nog spelers kwijt? Maar zoals het er nu voorstaat, verwacht ik geen titel van PSV."



"Na de uitschakeling in de Europa League staat PSV weer met beide voeten op de grond, het heeft ook niet voor een fijne sfeer gezorgd. De trainer ligt meteen onder vuur en er is weinig zelfvertrouwen in de ploeg. Dat is niet lekker om de competitie mee te beginnen", geeft Post aan. Toch is er ook een positieve kans, talenten kunnen een kans krijgen. "Ik hoop echt dat er spelers doorbreken dit seizoen."



Joost van Erp verwacht dat Ajax de titel pakt, met PSV als nummer twee. "Ik denk dat Ajax iets betere spelers heeft. Maar ik verwacht niet dat het verschil groot is, met de selectie van vandaag." De Europese uitschakeling kan ook positief uitpakken. "Ze hebben nog steeds een prima selectie en kunnen zich volledig richten op de competitie. Ik denk dat ze volop meestrijden om het kampioenschap. Maar uiteindelijk komt PSV net iets tekort""De start is natuurlijk dramatisch", wijst Twan Spiets naar de uitschakeling in Europa. Kijkend naar de selecties en de tik die NK Osijek uitdeelde schat hij PSV niet in als kampioen. "Het is een optelsom, daardoor zie ik ze niet als titelfavoriet. Ik denk dat Ajax er dit jaar bovenuit steekt, maar het kan een raar jaar worden. Het is niet voor het eerst dat PSV een slechte start kent, het kan ook gewoon nog gaan lopen. Maar het begin is echt dramatisch."Volgens Ronald Sträter moet men in Eindhoven even niet denken aan kampioenschap nummer 24. "Nee, ze worden geen kampioen. Maar dat ik dat zeg is denk ik geen verrassing. Bij PSV moeten ze er alles aan doen om het een beetje rustig te krijgen. Cocu ligt al onder vuur. Rust is nu belangrijk."