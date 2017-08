Buurt geschokt na overval op hoogbejaarde vrouw

TILBURG - Bewoners van de flats aan de Friezenlaan in Tilburg reageren geschokt op de overval van een hoogbejaarde buurtbewoonster. Twee overvallers kwamen zaterdagochtend via het balkon binnen in de woning van de 93-jarige. "Ik snap niet hoe hen dat gelukt is, want er zit een driepuntsslot op die deur," zegt een buurtbewoner.

Volgens de buren zijn er wel vaker pogingen tot inbraak in de flats, vooral op de eerste verdieping. "Maar de balkondeuren zijn heel stevig, dus het is niet gemakkelijk om binnen te komen."



"Er wonen hier veel ouderen, dus ik hoop echt dat de politie met informatie komt, zodat iedereen zich weer veilig kan voelen,' zegt een bezorgde buurtbewoonster.



'Dit is allemaal heel veel voor haar'

Net als veel andere buren is ze erg begaan met het lot van haar hoogbejaarde buurvrouw. "Ik heb niets gezien, maar kon wel horen dat de politie iets riep van:'Staan blijven!'". Ook het waarschuwingsschot heeft ze gehoord.



Het slachtoffer van de overval reageerde zaterdagochtend terughoudend op vragen over wat er gebeurd is. Een wijkverpleegkundige die bij haar op bezoek is hield nieuwsgierigen buiten de deur. "Ze is 93 jaar, dit is allemaal heel veel voor haar."