Aantrekkelijk duel in Eindhoven, PSV en AZ halverwege in evenwicht [LIVE]

EINDHOVEN - Na twee nederlagen in de Europa League begint zaterdagavond de eredivisie voor PSV. De Eindhovenaren nemen het in eigen huis op tegen AZ. Trainer Phillip Cocu heeft in zijn basisploeg weer geen plaats voor Luuk de Jong, Jürgen Locadia staat weer in de spits. Tussenstand: 1-1.

In de eerste helft hoefden de kijkers van het duel zich geen moment te vervelen. Beide clubs zochten de aanval en er waren - mede door fouten achterin - veel kansen. Alireza Jahanbakhsh was al snel dicht bij de openingstreffer, Jeroen Zoet weet zijn inzet echter stijlvol uit het doel te tikken.



Na iets meer dan een kwartier was hij het antwoord schuldig op een schot van Dabney dos Santos. De aanvallend ingestelde middenvelder kwam als invaller in het veld voor Calvin Stengs, het talent dat al na een paar minuten geblesseerd per brancard het veld verliet.



Hirving Lozano maakte na iets meer dan een half uur spelen de gelijkmaker. Voor de 0-1 was hij al dicht bij een treffer. Bij toeval kwam de bal voor de voeten van de Mexicaan, van een paar meter van het doel van AZ schoot hij naast. De gelijkmaker was fraai. Hij dribbelde naar binnen en schoot in de korte hoek raak. Na de 1-1 kreeg de smaakmaker nog twee grote kansen, bij zijn eerste inzet werd de bal net voor het doel op wonderbaarlijke wijze weggewerkt en bij de tweede poging raakte hij de lat.



PSV kwam kort voor rust nog goed weg. Jahanbakhsh schoot van afstand op het PSV-doel, hij raakte de paal. Joshua Brenet zag dat vanaf de zijlijn. Na een half uur spelen werd hij gewisseld door trainer Phillip Cocu, Kenneth Paal kwam in het veld voor hem.Cocu begint met Gastón Pereiro als aanvallende middenvelder, in de voorhoede heeft hij plaats voor Hirving Lozano, Locadia en Steven Bergwijn. De Jong zit op de bank. Ook Adam Maher is als reserve opgenomen in de wedstrijdselectie, hij mag daardoor toch weer hopen op een rentree in een officieel duel van PSV.In het Philips Stadion is zaterdag een bijzondere gast. Diego Maradona is aanwezig om de wedstrijd tussen PSV en AZ te bekijken. De Argentijn is momenteel hoofdtrainer van FC Fujairah, met die ploeg is hij op trainingskamp in Mierlo.