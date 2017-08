Italiaanse winnaar bij Global Champions Tour Valkenswaard, Maikel van der Vleuten op podium

VALKENSWAARD - Lorenzo de Luca heeft zatedag de Global Champions Tour Valkenswaard op zijn naam geschreven. Maikel van der Vleuten werd derde. Harrie Smolders eindigde als zesde, in het algemeen klassement blijft hij de leider.

Acht combinaties haalden de barrage, met daarbij Smolders en Van der Vleuten. De barrage kende moeilijke omstandigheden, het regende hard. In die regen kroonde Lorenzo de Luca zich tot winnaar. De Italiaan, vijfde in het algemeen klassement, had nul fouten en zette een tijd neer van 39,20.



Christian Ahlmann werd tweede. De Duitser deed daarmee goede zaken in het algemeen klassement. Door zijn foutloze rit en een tijd van 39,93 loopt hij in op Smolders. De man uit Lage Mierde werd zesde. Hij reed 39,58, maar bij de allerlaatste hindernis tikte hij de balk er af.



Na afloop was hij positief. “Ik ben uitgelopen op Alberto Zorzi (de nummer drie op de ranglijst haalde de barrage niet, red.). Ahlmann is wel wat dichterbij gekomen. Maar het is een geweldig toernooi geweest, ik heb genoten. Op naar de volgende.”



Van der Vleuten eindigde op het podium in Valkenswaard. De nummer vier van het algemeen klassement reed foutloos in 40,31. Hij had sneller kunnen zijn, achteraf gaf hij zelfs aan dat een zege mogelijk was. Bij de tweede hindernis ging het even mis, omdat zijn paard moest poepen. “Daar heb je geen invloed op. Het is jammer, maar ik hou een goed gevoel over.”