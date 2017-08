NAC-fans nemen 'Hans Kraai' mee naar Vitesse om zeearend Hertog te vervangen

ARNHEM - NAC is terug in de eredivisie en daarmee ook de fans. Maar liefst 500 Bredase supporters reizen de ploeg achterna voor de uitwedstrijd tegen Vitesse. En meteen laten ze zich van hun ludieke kant zien. Omdat clubsymbool zeearend Hertog van Vitesse geblesseerd is, hebben zij 'Hans Kraai' meegenomen.

De supporters van NAC hebben door de jaren heen al heel wat ludieke acties op hun naam staan. En nu, bij de rentree in de eredivisie, blijven ze niet achter. Dat gaat meestal niet georganiseerd, maar spontaan. Zo ook deze keer. Een groepje 'wat oudere' NAC-fans is met een partybus naar Arnhem getogen met in hun midden 'Hans Kraai', een opgezette geel-zwarte vogel.



'Zielig voor de supporters van Vitesse'

Het idee werd vrijdag geboren in Café de Pastorie, de kroeg van uitbater Michel van der Gijp, die ook oud-speler van NAC is. Hij sloeg vervolgens aan het knutselen.



"Ik las ergens dat Hertog, de zeearend die voor elke thuiswedstrijd bij Vitesse door het stadion vliegt, geblesseerd is. Dat vonden wij zielig voor de supporters van Vitesse. Dan nemen wij toch een vogeltje mee, dacht ik. Hij heet Hans, want het is een Kraai. Ik moet hem alleen nog leren vliegen", lacht Van der Gijp.