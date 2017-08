65 kilometer zwemmen, Maarten van der Weijden begint eindelijk aan dubbele Kanaaloversteek

DOVER - De tocht is maar liefst 65 kilometer lang en hij verwacht er twintig uur over te gaan doen. Maarten van der Weijden gaat zaterdagnacht het Kanaal tussen Groot-Brittannië en Frankrijk overzwemmen. Heen en terug zelfs. Hij gaat van Dover naar Calais en weer terug naar Dover.

De zwemmer wordt begeleid door zijn coach Marcel van der Togt. Hij maakt de overtocht voor de ‘KWF Marathonweken’. Mensen starten dan acties om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. In mei zwom Van der Weijden daarom ook al 24 uur non-stop.



De dubbele Kanaaloversteek is een nieuwe uitdaging. De afstand is dus 65 kilometer, maar omdat hij te maken krijgt met stromingen en eb en vloed zal het uiteindelijk wat langer zijn.



'Uitdagingen vind ik prettig'

“In mijn leven heb ik anderhalf keer de wereld rond gezwommen. Als ik zwem, voel ik me goed en uitdagingen stellen vind ik prettig”, vertelde de zwemmer aan Omroep Brabant toen hij bekendmaakte de poging te gaan doen.



De tocht is te volgen via de site van Maarten van der Weijden.