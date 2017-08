NAC heeft weinig in te brengen tegen Vitesse, na twintig minuten al twee tegentreffers [LIVE]

Manu Garcia in actie tegen Vitesse (foto: OrangePictures).

ARNHEM - NAC begint het seizoen met een uitwedstrijd in Arnhem. De gepromoveerde ploeg neemt het op tegen Vitesse. Tussenstand: 2-0

Al na twee minuten staat NAC op achterstand in Arnhem. Thomas Bruns tikt de 1-0 achter Andries Noppert. Vitesse is duidelijk de bovenliggende partij, NAC heeft weinig in te brengen tegen de bekerwinnaar van vorig seizoen. Na twintig minuten spelen komt Vitesse op 2-0. Bryan Linssen krijgt de bal vanuit de kluts voor zijn voeten, hij schiet vervolgens binnen.



Fabian Sporkslede ontbreekt in de ploeg van trainer Stijn Vreven. De rechtsback heeft op de laatste training een lichte knieblessure opgelopen.