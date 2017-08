Vrouw ernstig gewond na aanrijding met bus in Eindhoven

EINDHOVEN - Een fietsster is zaterdagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Petrus Dondersstraat in Eindhoven. De vrouw werd aangereden door een stadsbus. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet bekend wat voor verwondingen de vrouw heeft. Na het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen. Het traumateam heeft het ambulancepersoneel ondersteund.



De vrouw is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk precies is ontstaan, is niet bekend.