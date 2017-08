Marco van Ginkel ziet PSV knokken voor zege: 'Dit moeten we elke wedstrijd brengen'

EINDHOVEN - PSV heeft zaterdagavond met 3-2 gewonnen van AZ. Een zege die volgde na twee nederlagen in de Europa League. Marco van Ginkel, goed voor de derde PSV-goal, was een tevreden aanvoerder.

"Het was een goede overwinning na een mindere periode met een paar verloren wedstrijden", zei Van Ginkel na afloop van de wedstrijd. "Dat je dan nu de eerste competitiewedstrijd wint, dat geeft een lekker gevoel. We begonnen slordig, niet helemaal scherp. Maar na de 0-1 van AZ gingen we er vol tegenaan. Het publiek kwam er weer achter staan, dat doet altijd goed."



'Pas nou op'

Na afloop van de tweede nederlaag tegen NK Osijek kwam er flink wat kritiek op Jürgen Locadia, nadat hij had gezegd zich minder makkelijk op te kunnen laden voor een duel met de ploeg uit Kroatië dan voor een wedstrijd tegen Bayern München. Tegen AZ was de motivatie duidelijk wel aanwezig. "Pas nou maar op, hij staat achter je", zegt Van Ginkel met een knipoog.



"Maar ik denk dat iedereen altijd zijn best doen. Alleen vandaag was die wil om te winnen er net wat meer. Dat heb ik gemist in de Europese wedstrijden", geeft de aanvoerder toe. "Dit was een goede reactie, je kon zien dat we voor elkaar vochten. Dit moeten we elke wedstrijd brengen, het maakt niet uit of het dan tegen AZ of NAC is."



Doelman Jeroen Zoet moest twee doelpunten toestaan, met drie punten op zak doet dat echter minder pijn dan bij een nederlaag. "Er is vooral blijdschap. We hebben een signaal afgegeven, hebben met z'n allen geknokt. We hebben laten zien dat we dat ook kunnen. We hebben bij vlagen goed gespeeld, bij vlagen ook minder. Maar we starten met drie punten, dat is lekker."Het publiek in het Philips Stadion ging op het moment dat het nodig was achter de ploeg staan. "We moeten naar onszelf kijken. We moeten alles geven. Honderd procent gas, zoals vandaag, dan weet ik zeker dat het publiek altijd achter ons staat."