Andries Noppert heeft 'zuur' debuut in eredivisie vanwege vier tegentreffers: 'Welkom'

BREDA - NAC ging zaterdagavond hard onderuit op bezoek bij Vitesse. De promovendus verloor met 4-1 in Arnhem. Trainer Stijn Vreven kijkt ondanks de zware nederlaag positief richting toekomst, doelman Andries Noppert heeft wel even nodig om de vier tegentreffers te verwerken.

"Dit zijn duidelijke cijfers, zo zie je dat er een hoop werk aan de winkel is", zei de goalie na afloop van de verliespartij. "Misschien hebben we ons verkeken op het niveau van de eredivisie. Nou, welkom."



"Ik ben niet geschrokken, ik weet dat we goed kunnen voetballen. Maar dat hebben we de eerste helft totaal niet gedaan. Als je dan zo snel met 3-0 achter staat, dan zakt de moet je in de schoenen. Dan moet je je proberen te herpakken, maar dat is lastig. Het gaat in je hoofd zitten. Juist de dingen we goed kunnen hebben we bijna niet laten zien."



Noppert wil het duel goed bespreken met zijn ploeggenoten. “Ik wil ballen tegenhouden. Ik had nog geen bal gepakt en we staan 1-0 achter, dat is geen goed begin. Vier om je oren krijgen is heel zuur.”



“We moeten gewoon veel mannelijker verdedigen, als ploeg. Ik kijk hier niet alleen de verdedigers op aan, als collectief moeten we sterker zijn”, is Vreven duidelijk. “Ik denk dat er vijftig voorzetten zijn geweest vandaag, daar ben ik wel van geschrokken. Hopelijk kunnen we de schroom heel snel van ons afgooien.”“Het is de realiteit dat we een jong elftal hebben en dat we snel moeten leren, maar dat is geen excuus voor de komende tien wedstrijden. Ik denk wel dat we vandaag meer geleerd hebben dan in het vorige halfjaar in de Jupiler League. Daar ben ik zeker van”, aldus de oefenmeester.