Willem II zorgt voor vraagtekens bij kenners, veel onbekende nieuwelingen in Tilburg

TILBURG - Na de zege van PSV en de nederlaag van NAC is het aan Willem II om te zorgen voor een positieve Brabantse balans in het openingsweekend van de eredivisie. Gekeken naar de lange termijn, wat verwachten de voetbalkenners van Omroep Brabant van de club uit Tilburg?

Inschatten hoe Willem II het dit seizoen gaat doen is lastig, geeft Joost van Erp aan. "Eigenlijk heb ik geen flauw idee, het is heel moeilijk bij Willem II op dit moment. Het is een hele jonge ploeg, zonder ervaren krachten. Het is moeilijk inschatten, vooral omdat de nieuwelingen bijna allemaal spelers zijn die niet bekend zijn in Nederland."



Willem II-trainer Erwin van de Looi hoopt ook nog op de komst van ervaring. Door het gebrek aan ervaren krachten schat Van Erp de Tilburgse club in op een veertiende plaats. "Maar ze kunnen ook voor een verrassing zorgen. Technisch manager Joris Mathijsen heeft een aardig netwerk, misschien heeft hij een paar pareltjes gehaald en staat er een superleuk elftal."



Paul Post geeft ook aan dat Willem II lastig in te schatten is. "De ervaring van afgelopen tijd zijn ze kwijt. Maar trainer Van de Looi is wel realistisch. Ze moeten zich handhaven en dat gaat ook vrij eenvoudig lukken. De club heeft ook niet veel grotere ambities. Dat is goed. Maar een paar ploegen onder zich houden moet sowieso lukken."Afgelopen seizoen deden de Tricolores nog lang mee om een plek in de play-offs voor Europees voetbal, dat gaat volgens Twan Spierts dit jaar niet gebeuren. "Ik heb het idee dat ze een vrij kleurloos seizoen gaan draaien. Ze gaan niet meedoen om de prijzen, maar ze hoeven zich ook geen echte zorgen te maken over degradatie. Ik geloof dat ze zich vrij makkelijk kunnen handhaven, maar meer ook niet."Ronald Sträter schat Willem II hoger in dan concurrent NAC. "Ik denk dat ze iets boven NAC eindigen. Er zijn heel veel nieuwe spelers, heel veel buitenlanders. Veel jonge spelers, maar toch wat meer ervaring. De spelers komen toch van grote Europese clubs, die hebben wat meer body dan de spelers van NAC. En Willem II moet makkelijk uit de buurt van de onderste regionen kunnen blijven."